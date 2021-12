Dat vertelt ze aan RTL Boulevard.

Bibian Mentel

Bibian Mentel overleed na een lang ziekbed en vele behandelingen op 21 maart 2021. Ze stierf aan de gevolgen van uitzaaiingen die onder meer in haar hersenen werden gevonden. Ze werd slechts 48 jaar.

Goede dagen en slechte dagen

Haar moeder vertelt aan RTL Boulevard kort hoe het met haar gaat, sinds ze haar dochter verloor. “Ik heb goeie dagen en dan gaat het prima. En ik heb slechte dagen. Dan verstop ik me en wil ik niemand zien of horen en zet ik mooie muziek op.”

Verstoppen in een boek

Ze legt uit: “Dan pak ik een boek en ga ik lezen. Want met een boek stap je even uit je eigen leven en in andermans leven. Dan ga ik dagen lezen, tot ik voel dat het weer gezakt is en dan ben ik er weer”, aldus Maude.

Lastige kerstperiode

De naderende kerstperiode ziet ze dan ook met weemoed tegemoet. “December is voor mij altijd lastig geweest want mijn lievelingszusje is overleden derde kerstdag en zo ook mijn vader”, vertelt ze. “Voor mij was het dus altijd al een moeilijke dag, en nu is dat dubbel omdat Bibian er ook niet meer is. Het is een moeilijke maand.”

Bron: RTL Boulevard