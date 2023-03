Moeder Evi Hanssen overleden: ‘Ik voel je dicht bij mij’

Dat laat ze weten via Instagram.

Omringd door bloemen en familie

‘Vanmiddag is onze lieve moeder zachtjes ingeslapen’, schrijft Evi bij een foto van haar moeder. ‘Thuis, met zicht op de Nete, omringd door bloemen en haar familie. Fijne reis, mijn allerliefste moeder. Ik voel je dicht bij mij. Tot altijd.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Evi Hanssen (@evihanssen) op 14 Mar 2023 om 9:22 PDT

Ongeneeslijk ziek

In 2021 kreeg de moeder van Evi te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze had borstkanker met uitzaaiingen in de lever en botten. Vorig jaar september zei Evi tegen de Vlaamse Story dat ze elk moment met haar moeder samen als een feestje ziet, maar ook als een stukje afscheid nemen.

“Ondertussen heb ik het een plek kunnen geven. Elk kind moet op een bepaald moment zijn mama afgeven en niet omgekeerd”, zei Evi destijds. Wat volgens de presentatrice ook hielp, is dat haar moeder zich ‘al had verzoend met de dood’. “Ik merk wel dat het een heel lang rouwproces is. Aan de ene kant denk je dat het einde dichtbij is, maar we zijn alweer een jaar verder en de dood is nog altijd niet gepasseerd.”

Bron: Instagram