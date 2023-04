Moeder over fataal ongeluk van dochter Sanne (26) en Hebe (10): “Waarom staat daar geen vangrail?”

Heel Nederland is in rep en roer als vorig jaar oktober blijkt dat Sanne en Hebe spoorloos zijn verdwenen. Twee dagen later wordt de auto van Sanne teruggevonden in het water naast het knooppunt Empel, vlakbij Den Bosch. Het is één van de drukste knooppunten in Nederland en om vier uur ’s middags, het tijdstip waarop het ongeluk ongeveer zou hebben plaatsgevonden, rijden auto’s af en aan. Toch hebben zich tot op heden geen getuigen gemeld.

Wat is er gebeurd?

Dit laatste zorgt bij Fiona voor veel vraagtekens. “Het is gewoon bizar. Wij weten dus echt niet wat daar is gebeurd. Er zijn geen getuigenverklaringen. Als je niet weet wat er met je kind is gebeurd, blijft dat maar de hele tijd rondsuizen, een fantasiefilmpje in je hoofd.” Dat niemand het ongeluk heeft zien gebeuren, kan ze zich bijna niet voorstellen.

Meerdere ongelukken

Op het moment van het ongeluk stond er langs de kant van de weg een rietkraag die het zicht op het water benam. Hierdoor kon de auto daar twee dagen onopgemerkt blijven liggen. “Dat riet is nu gekapt”, zo vertelt Fiona. “En dan vraag je je meteen af: waarom staat daar geen vangrail?” Fiona komt al snel erachter dat op de plek van het ongeluk de afgelopen jaren zeker vijf ongelukken zijn gebeurd, waarbij auto’s uit de bocht vlogen.

Persoonlijke missie

Fiona ziet het nu als haar persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat zo snel mogelijk een vangrail plaatst op die plek. “Ik moet er niet aan denken dat daar nog een keer iemand verongelukt. Dan kan ik niet met mezelf leven.”

Bron: RTL 4