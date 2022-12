Moeder Rick Brandsteder: “Het is niet de eerste keer dat hij van een verslaving probeert af te komen”

Dit artikel is afkomstig van Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Het was de bedoeling dit artikel te beginnen over de invloed van Rick Brandsteder op het leven van zijn broertje Bob aan de hand van een anekdote van hun moeder Yvonne Brandsteder (65).

“Officieel heet onze jongste zoon Robert, maar zo hebben we hem nog nooit genoemd. Dat komt door Rick. Toen Rick nog klein was kon hij geen Robert zeggen, maar zei hij Bob. Toen zijn we hem zo blijven noemen en dat is nooit veranderd.”

De verdere beschrijving van de band tussen de broers is ingehaald door de actualiteit en wordt onderbroken door Ricks opname in een afkickkliniek in Zuid-Afrika.

‘Kotsmisselijk’

“Rick zit daar omdat hij af en toe wat te veel drinkt”, zei Yvonne eerder tegen Story. Ze vervolgt: “Dat gaat soms heel lang goed, dan drinkt hij niets, maar dan gaat hij toch weer tot het gaatje. Daar had hij genoeg van. Hij heeft zelf contact met die kliniek gezocht. Rick zal daar 28 dagen blijven.”

Het is volgens Yvonne niet de eerste keer dat haar zoon van een verslaving probeert af te komen. “Toen Rick stopte met roken, ging daar een heel ritueel aan vooraf. Bij Rick moet altijd alles kloppen, dus hij dacht: ik rijd vanuit Amsterdam naar Breukelen en ga daar op het muurtje van mijn oude school, waar ik mijn eerste sigaret had gerookt, nu mijn laatste roken. Maar dat moesten er dan iets van zeven zijn, waarom weet ik niet. Dan was volgens hem het plaatje rond, met als resultaat dat hij hier kotsmisselijk voor de deur stond.”

Incidentjes

Door de jaren heen raakten Rick en Bob bij een aantal pittige incidenten betrokken, mede door Ricks alcoholinname. In 2007 raakten ze betrokken bij een vechtpartij in een snackbar. Een jaar later werden de broertjes Brandsteder uit de Amsterdam Arena gezet nadat Rick tijdens een concert van De Toppers ongewenst de billen van miljonairsvrouw Yvonne Dubbelboer betastte, wat tot schermutselingen leidde.

Nog zo’n incident: Rick die in het uitgaansleven slagroom van de borsten van sieradenontwerpster Eva Anna Hekking likte en haar vervolgens innig zoende. Op oudejaarsavond 2011 raakten Rick en Bob slaags in een café in Amsterdam. Rick liep daarbij een paar gekneusde ribben op en Bob verloor een tand.

In 2016 werd Rick veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week plus een boete van 750 euro en 250 euro schadevergoeding, nadat hij opnieuw had gevochten in het uitgaansleven in Amsterdam.

Z’n pa achterna

Ook Ricks vader Ron Brandsteder (72) stond bekend als een stevige innemer. In 2000 reed Ron eens onder invloed met zijn Jaguar de Vecht in. Een jaar later stapte hij opnieuw met drank op achter het stuur en veroorzaakte daarbij een ongeluk. In plaats van zich om het welzijn van de andere betrokkenen te bekommeren, sloeg Ron op de vlucht. Maar dat kon niet voorkomen dat Ron werd herkend en de politie hem later die avond in zijn woning oppakte. Pas de volgende ochtend werd Ron weer vrijgelaten...

In 2017 werd de familie Brandsteder opgeschrikt door een valpartij van Bob met ingrijpende gevolgen. Ricks broertje viel van de trap en kwam daarbij ongelukkig op zijn arm terecht. Het gevolg daarvan was dat Bobs linkerarm verlamd raakte.

“Hij kan nog steeds zijn arm niet zonder ondersteuning omhoog doen en heeft geen gevoel in drie van zijn vingers”, zegt Yvonne. “Daar willen we nog eens mee naar Duitsland of Amerika, om te kijken of daar nog wat aan te doen is. Rick vindt het vreselijk voor hem, maar hij is een binnenvetter, net als zijn vader. Ze hebben meer moeite om met dingen om te gaan en die bespreekbaar te maken. Rick en Bob zijn beste vrienden. Al kunnen ze elkaar soms ook wel achter het behang plakken.”

Serieuze presentator

Opvallend genoeg had het drankgebruik van Rick voor zover bekend geen invloed op zijn rol als presentator van Expeditie Robinson. “Het is geen geheim dat Rick gek is op een feestje”, zegt Expeditie Robinson-cameraman Samie Reynaerts. “Maar tijdens ons verblijf voor Expeditie Robinson ging hij daar niet vol in mee. We gingen geregeld met crewleden uit eten, maar Rick ging daarna meestal niet mee op stap. Hij had zoiets van: ik moet morgen scherp zijn, ik wil het beste van mezelf laten zien. Ik denk dat hij daar een soort evenwicht in zocht.

Ik heb Rick leren kennen toen hij kandidaat was bij Expeditie Robinson. Het is misschien niet handig dat ik dit zeg, maar bekende Nederlanders doen meestal niet mee aan Expeditie Robinson om het programma te winnen. Ze doen vooral mee voor de bekendheid. Maar bij Rick was dat anders: hij straalde constant uit dat hij dol was op het programma.

Daarna zijn we altijd contact blijven houden, omdat we een goede klik hadden. Rick en ik hebben hetzelfde gevoel voor humor, een mengsel van ironie en sarcasme. We staan beiden vrolijk in het leven. Erg mooi om nu met Rick als presentator samen te werken. Hij presenteert heel natuurlijk. Alsof er geen camera bij is, het gaat vanzelf. En hij voelt spanning, verdriet en humor snel aan.”

Maten voor het leven

Er wordt vaak gezegd dat in de spijkerharde tv-wereld geen ruimte is voor vriendschappen. Maar dat is niet zo, weet Ricks goede vriend Dennis Weening (45).

“Ik heb Rick in 2009 leren kennen via het programma 24/7 Ibiza (over het uitgaansleven op Ibiza – Red.), dat we samen met Bridget Maasland, Nikkie Plessen en Eddy Zoëy presenteerden. Ik weet nog goed dat ik ’s nachts in Den Haag werd opgehaald na een optreden van een van mijn favoriete garagepunkbands, Oblivions, en zo de taxi in rolde. In Amsterdam haalden we Rick op en na drie zinnen wist ik: dit klikt.

Rick is ook een enorme muziekliefhebber, daarin vonden we elkaar al snel. Op de eerste avond op Ibiza stonden Rick en ik Starman van David Bowie keihard mee te blèren. Toen Bridget, Nikkie en Eddy ons op die manier aantroffen, keken ze wel vreemd op. Twee van de jonge gasten die David Bowie staan mee te zingen. Ook hebben we dezelfde humor. Rick verraste me enorm omdat hij een ontzettend lieve jongen is. Hij is heel trouw en doet alles voor je. Tijdens de opnames van Robinson belde hij me op om te zeggen dat hij me miste. Ik heb hem destijds ook overgehaald aan Robinson mee te doen. Als ik een feestje geef of jarig ben, komt Rick altijd. Voor veel Amsterdammers is het lastig de stad uit te komen, maar Rick komt altijd naar Den Haag. Hij is supergezellig.”

‘Er zit geen kwaad in Rick’

Ook met presentator Jay-Jay Boske (36) heeft Rick tijdens hun samenwerking in Wie is de Sjaak? (2015), de opvolger van Over de rooie, een vriendschap opgebouwd. Al zag het daar in het begin niet naar uit.

“Ik dacht: shit, moet ik nu een programma presenteren met Rick Brandsteder? Ik geloof niet dat wij veel gemeen hebben. Maar uiteindelijk zijn we door het programma erg naar elkaar toe gegroeid. Rick is een van de meest oprechte personen die ik ken en daarnaast ook een knappe vent. Als ik ergens met hem ben, trekken alle vrouwen altijd naar Rick toe. Of hij nou wil of niet. Dat vind ik mooi om te zien.”

Tot slot spreekt Jay-Jay zijn waardering uit voor Ricks zelfverkozen opname in een afkickkliniek. “Moedig en sterk. Rick is volgens de media niet altijd de ideale schoonzoon. Maar wie is dat wel? Er zit geen kwaad in Rick, voor zover ik dat kan en mag beoordelen. Maar hij heeft nu de stap genomen om aan zichzelf te werken. Wat je ook eventueel van Rick mag vinden, daar heb je ballen voor nodig.”

