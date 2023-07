Moeder Wesley Sneijder op 59-jarige leeftijd overleden

Waaraan ze precies is overleden, is nog niet bekend. In 2022 kwam naar buiten dat Sylvia kanker had. Maar later dat jaar werd ze schoon verklaard, zei zoon Rodney toen tegen RTL Boulevard.

Ziekte

In eerste instantie werd gedacht aan longkanker. Later werd bekend dat Sylvia leed aan lymfeklierkanker (Non Hodgkin).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door (@rodneysneijder) op 13 Jul 2023 om 0:44 PDT

Reactie Yolanthe

Via Instagram staat ook Yolanthe Cabau stil bij het overlijden van haar ex-schoonmoeder. ‘Lieve Syllie, wat heb je gestreden en wat ben ik supertrots op jou. Ik hou zielsveel van jou voor altijd. Rust zacht liefste mama Syl’, schrijft ze.

Bron: Instagram, AD