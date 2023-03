Mol Jurre Geluk werkte samen met vriend tijdens ‘WIDM’: “Ik appte hem op de wc”

Jurre vertelt: “Mijn vriend is echt de helft van mijn molschap geweest. Tijdens de opnames zat ik ‘s nachts op de wc - op mijn geheime, tweede telefoon - alle scenario’s rondom de opdrachten te leren. Tegelijkertijd appte ik met mijn vriend en vertelde ik hem hoe alles die dag was gegaan.”

Jurre over ‘WIDM’-tijd

Voor Jurre was niet alleen de opnameperiode behoorlijk uitdagend: “Eerst hadden we dat hoofdpijndossier in Zuid-Afrika en toen kwam die hele periode hier in Nederland. Iedere week weer werd ik getest. Het is het grootste trainingskamp van mijn hele leven.”

Daniël wist al dat hij de winnaar was

Toen duidelijk werd dat Jurre de mol was, werd ook bekend dat Daniël de winnaar is van het seizoen. Bij hem was dat kwartje al wat eerder gevallen: “Ik wist het al een tijdje. Ik hoopte echt dat Ranomi haar laatste test op mij had ingevuld. In aflevering 9 zag ik haar dat ook doen, ze klikte op ‘Daniël is de mol’. Nee, ik ben het niet, dacht ik, ik ben de winnaar!”

Trots

Op Instagram schrijft Jurre hoe trots hij op Daniël is: ‘Daniël, jij had mij door. Je bent gewoon de winnaar en hebt daarnaast echt het grootste hart van goud.’ Ook is hij trots op alle kijkers die hem doorhadden: ‘In tegenstelling tot mijn medekandidaten had een groot deel van jullie mij wél in de gaten.’

Bron: RTL Boulevard