Molloten opgelet: volgens de ‘follow the money’-theorie is déze kandidaat overduidelijk de mol

150 punten op Welmoed, 200 punten op Arno: week na week zie ik een rood scherm in mijn Wie is de mol?-app verschijnen. Ieder jaar neem ik het initiatief tot het starten van talloze pouletjes, maar waarom ben ik eigenlijk zo enthousiast? Niet omdat ik nou zo goed ben in het ontmaskeren van die mol. Ook dit jaar is mijn puntenaantal weer tragisch laag.

Follow the money

De moed was me al behoorlijk in de schoenen gezonken, tot ik besloot de follow the money-theorie te raadplegen. Voor Molloten een bekende theorie, maar voor wie dit als abracadabra klinkt, leg ik het graag uit: door simpelweg per kandidaat uit te rekenen hoeveel geld hij of zij in de pot brengt, of juist eruit haalt, kom je volgens deze theorie bij de mol.

De Thermolmeter

Hoewel... simpelweg? Ik ben niet bepaald een rekenwonder en ik zat ook niet heel ijverig mee te pennen bij iedere aflevering. Gelukkig is daar het Instagram-account De Thermolmeter. Daar zit een fanatiekeling achter die dat wél doet. En mijn mond viel open van verbazing toen ik zag hoe de zaken er nu voor staan.

Verrassende uitkomst

Na iedere aflevering maakt De Thermolmeter een overzicht van hoeveel geld iedere kandidaat heeft verdiend, mét een totaalstand. Na aflevering 4 blijkt dat alle kandidaten tot nu toe honderden euro’s verdienden voor de pot, op één na.

Grote achterstand

Dat is Hila. Zij staat op min €832,97 na slechts 4 afleveringen. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld Thomas, die juist op plus €835,36 staat en Everon, die €857,03 verdiende. Sterker nog: een aflevering geleden stond Hila op min €1257,97, maar omdat ze in aflevering 4 €350,- verdiende, heeft ze het weer een beetje goedgemaakt. Hila verloor met name veel geld in aflevering 3, toen ze inging op het aanbod van Rik, waarmee ze een zwarte vrijstelling kon bemachtigen.

Tunnelvisie

Goed, na het zien van dit overzicht is het voor mij duidelijk: Hila is de mol. Mocht jij nog twijfelen, hierbij nog wat hints die naar Hila leiden op een rij:

Bron: De thermolmeter