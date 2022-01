En dit is hem.

Klikte meteen

“Het klikte meteen”, zegt Monique tegen Story over de man in wie zij de liefde weer heeft gevonden. In november 2021 kwam hij als klant bij de interieurontwerpster en de vonk sloeg meteen over.

Kennen we hem?

Maar wie is dan die nieuwe liefde van Monique? Kennen we hem? Nou, misschien wel. Het gaat namelijk om een bekende modeman. Otto Klein is zijn naam. De modemagnaat richtte in 1998 zijn eigen groothandel op, Collections. Verschillende luxe retailers verkopen hun kleding via de zaak van Klein.

Volop aan het daten

Hun liefde voor design delen Monique en Otto dus. Maar de twee hebben waarschijnlijk nog veel meer overeenkomsten. Volgens Monique zijn zij en Otto namelijk ‘volop aan het daten’. “We hebben het heel gezellig.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Otto Klein (@collections.nl) op 19 Jan 2022 om 3:10 PST

Na het overlijden van haar man Jan des Bouvrie, ging Monique een zware tijd door. Maar dít hielp haar er doorheen.

Bron: Story.