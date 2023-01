Monique des Bouvrie schittert als model tijdens Haute Couture Week in Parijs

Naast grote internationale namen zijn er ook Nederlanders die tijdens de Parijse coutureweek hun creaties showen. Viktor & Rolf en Iris van Herpen bijvoorbeeld, en ook Ronald van der Kemp reist regelmatig af naar Parijs om zijn creaties te showen. Deze keer nam hij een bekend gezicht mee als model.

Monique des Bouvrie als model

In een glanzende, blauwe broek en een jasje met opvallende schouderpartij verscheen Monique des Bouvrie op donderdagmiddag zomaar op zijn catwalk. In het filmpje dat ze na afloop op Instagram deelde zien we niet alleen haar moment op de catwalk, maar ook beelden van achter de schermen. Bijvoorbeeld van het moment waarop de laatste hand aan haar outfit gelegd wordt en de make-up van andere modellen wordt gedaan.

Volgers van Monique, voor wie deze modellenklus overigens ongetwijfeld welkome afleiding is van de vervelende rechtszaak waarin ze is verwikkeld, zijn razendenthousiast: de reacties met hartjes stromen binnen. Enkele volgers noemen haar zelfs iconisch en vinden dat ze vaker als model in een show zou moeten meelopen.

Ronald van der Kemp

Ronald van der Kemp is een geliefde ontwerper in de couturewereld. De Nederlander staat bekend om zijn bijzondere creaties, die bovendien duurzaam zijn. Van der Kemp werkt namelijk veel met gerecyclede stoffen en creëert nieuwe dingen van bestaande items. Monique is - uiteraard - zelf ook groot fan: ze verschijnt op rode lopers en andere evenementen regelmatig in een jurk van zijn hand.

Bron: Instagram