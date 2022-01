Monique feliciteert jarige André met bijzondere tekst en foto

“Deze reis, met en naar jezelf, is het grootste kado aan jezelf”, schrijft ze.

Geruchten

André Hazes had eerst een knipperlichtrelatie met Monique, met wie hij zoontje André (5) kreeg. Maar eind 2019 verliet hij haar voor Bridget Maasland. Deze relatie duurde niet lang, want al snel ging hij terug naar Monique. Vervolgens stal Sarah van Soelen zijn hart, maar ook zij werd na een tijdje al ingeruild voor Anne Rose Zonneveld. Nu gaan er geruchten dat hij tóch weer bij zijn ex Monique terug is. Door de foto en het berichtje van Monique aan André op zijn verjaardag maakt de geruchtenmolen nóg meer overuren.

Treinreis

In het berichtje vergelijkt Monique het leven van André met een treinreis. “En daar stappen door de jaren heen veel personen in en vaak ook weer uit”, begint ze het verhaal op Instagram. “Jouw trein zat de afgelopen 28 jaar in de fastlane. Alle coupés bomvol met energieën en prikkels. Meestal was jij de machinist, soms hing je wankelend uit de ramen en er zijn ook keren geweest dat je bijna voor je eigen trein lag. Zoals afgelopen jaar.”

Cirkel doorbreken

Ze is blij dat hij ‘ein-de-lijk’ aan de handrem heeft getrokken en is begonnen met de reis naar zichzelf. “Je hebt, voor je dit nieuwe levensjaar in gaat, veel wagonnetjes losgekoppeld en daarmee veel patronen en personen achter je gelaten.” Monique vindt dat hij trots mag zijn op zichzelf en op de stappen die hij maakt. “Het is dapper dat je de cirkel nu écht doorbreekt en daarmee jezelf en onze zoon de toekomst geeft die jullie verdienen. Ik ben dankbaar voor en trots op de groei die je doormaakt.”

Grootste kado

“Deze reis, met en naar jezelf, is het grootste kado aan jezelf. De mensen die belangrijk voor je zijn, reizen met je mee in jouw trein. Halte voor halte.” Ze sluit de diepzinnige tekst af met de woorden: “Happy Birthday.”

Foto van moeder en zoon

Ook moeder Rachel feliciteert haar zoon met een kiekje op social media. “Jeetje wat gaat de tijd toch snel. Zeker na wat we allemaal meegemaakt hebben samen”, schrijft ze. “Vorig jaar was een heel heftig jaar maar ondanks veel verdriet en de moeilijke momenten hebben we toch ook heel veel gelachen samen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel erg trots op jou ben en heel erg blij ben met een zoon zoals jij. Samen komen we er altijd sterker uit! Daarom lieve Dré, leef alsjeblieft jouw leven zoals jij dat wil. Gefeliciteerd lieverd.”

