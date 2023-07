Monique Smit onthult het geslacht van haar derde kindje

Samen met haar partner Martijn Molleman heeft Monique al twee zoons: Noah en Luca. Nu komt daar een derde kindje bij en dat wordt een...

Bakerpraatjes

“Heel erg getwijfeld om het te delen of niet, want ergens vind ik alle bakerpraatjes toch ook wel weer heel erg grappig. Helemaal als mensen het ‘100% zéker’ denken te weten en ik weet dat ze het mis hebben”, schrijft Monique.

Team roze

In de video vraagt Monique aan haar zoontjes wat ze zouden willen. “Jullie mogen nu kiezen: krijgen jullie een broertje of een zusje?” De kleine mannen roepen enthousiast ‘zusje’ en ze weten ook al een naam: Tara.

Goed geraden

Toch moeten ze nog even afwachten, want ze mogen met Monique en Martijn mee naar de pretecho. Daar verklapt de verloskundige dat Monique inderdaad in verwachting is van een meisje. “Jaaaa!”, roepen Noah en Luca enthousiast. “Dan hebben we het goed geraden.”

Of het kleine meisje daadwerkelijk de naam Tara krijgt? Nee, daar is Monique nog niet uit. “De naam is nog niet bekend hoor.”

Monique Smit in libelle

In corona-tijd sprak Libelle met Monique en beantwoordde de zangeres twintig prangende vragen. Eén ding werd gelijk duidelijk: ze is het meest trots op haar gezin. Kortom: de toekomstige baby wordt in een liefdevolle wieg geboren. Het hele interview met Monique lees je hier.

Dat Monique Smit met haar Martijn wil trouwen, staat al jaren als een paal boven water. Waarom ze dan nog altijd niet getrouwd zijn? Daar heeft Monique wel een reden voor:

Bron: Instagram