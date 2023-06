Monique Smit over de negatieve reacties op haar zwangerschap: “Pas op hè, ik zit vol hormonen”

Blijkbaar kunnen veel mensen het niet laten om hun mening te geven over haar zwangerschap. “Wanneer je op je 33ste zwanger raakt van je derde kindje”, zo begint Monique haar Instagrampost. Vervolgens deelt ze het soort reacties die ze aan de lopende band krijgt.

Negatieve reacties

“Gefeliciteerd hè! Ja, ik moet er zelf écht niet aan denken… maar superleuk voor jullie hoor!”, “Was dit gepland?”, “Dat je hier nog zin in hebt”, “Wilde je dit echt?”, “Jij gaat zeker door totdat je een meisje krijgt?”, “Was het een ongelukje?”, “Nou… jij liever dan ik”’, zo somt ze op.

Vol hormonen

Daar blijft het blijkbaar niet bij, want Monique krijgt ook in reallife dergelijke opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. “Als ik bijvoorbeeld rustig boodschappen haal of aan het strand lig en vaak van vrouwen die ik persoonlijk niet eens ken”, zo schrijft ze. Monique sluit vervolgens haar post af met een belangrijke waarschuwing: “Lieve mensen: pas op hè! Ik zit vól hormonen, probeer me in te houden, maar vandaag of morgen...”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Monique Smit (@moniquesmit_insta) op 22 Jun 2023 om 2:10 PDT

Bron: Instagram