Monique Smit over haar zwangerschap: “Het is een wonder, na twee miskramen”

Want ook voor het stel zelf kwam de zwangerschap onverwacht.

Monique Smit over zwangerschap

In eerste instantie wilde Monique haar zwangerschap nog langer geheimhouden, maar na drie maanden kan ze haar buikje al niet meer verbergen. In een liefdevolle Instagrampost met een foto met zoons Noah en Luca, deelde ze het nieuws dan ook met de wereld. De reacties onder de post zijn vrolijk en verrast, en ook Monique en haar man zelf waren verrast toen ze ontdekten dat er een derde kindje aan zou komen. De zwangerschap was namelijk niet gepland. Omdat ze eerder twee miskramen kreeg, noemt de zangeres het een wonder dit nog te mogen meemaken. Aan RTL Boulevard vertelt ze: “Het blijft spannend of het daarna allemaal goed gaat, maar ik blijf dat zenuwachtige gevoel houden, volgens mij. Ik had gisteren nog een echo en het eerste wat ik toen vroeg was: ‘Klopt het hartje nog?’”

Zwangerschapskwaaltjes

Hoewel ze dolgelukkig is met haar zwangerschap, komen de nodige kwaaltjes ook voorbij. Vooral van sterke etensgeuren werd Monique de afgelopen tijd misselijk: “Als ik een worst rook, dan werd ik al gek. Hetzelfde geldt voor vis - en dat kan eigenlijk niet als Volendammer”, vertelt ze lachend aan RTL Boulevard. Verder gaat het gelukkig goed met haar. Naar verwachting wordt baby nummer drie in oktober van dit jaar geboren.

Dat Monique Smit eerder te maken kreeg met miskramen, wisten we al. De zangeres hoopt namelijk het taboe hierop te doorbreken door er openhartig over te praten. Daarover vertelt ze in deze video.

Bron: RTL Boulevard