Monique uit ‘MAFS’ blikt terug op haar gastric bypass: ‘De beste beslissing geweest’

Het is inmiddels een jaar geleden dat Monique van Zessen, bekend van haar deelname aan Married at first sight, een gastric bypass-operatie onderging. Op Instagram staat ze stil bij deze ‘mijlpaal’ en geeft ze een update.