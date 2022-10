Monique Westenberg durft hereniging met André Hazes niet aan: “Te bang”

In de docu-serie wordt onder andere teruggeblikt op de verloving van het stel in 2020. André gaat voor Monique op zijn knieën, maar slechts drie maanden na hun verloving zet hij de bloemetjes buiten met Sarah Soelen. Voor Monique kwam dat als een grote klap. André legt uit dat hij concludeerde dat het gezinsleven dat Monique voor ogen had, niks voor hem zou zijn omdat die rol hem niet paste. “Je komt tot de realisatie: misschien is dit toch niet wat ik wil. Zij is nu weer opnieuw verliefd geworden op deze man, maar ik ga niet volhouden dit te zijn”, zo legt hij uit.

Monique is zijn grote liefde

André vlucht het huis uit en gaat met Sarah verder. “Ik vind het gewoon allemaal heel zielig”, vertelt hij over de situatie van Monique. “Ik heb dat gewoon niet netjes gedaan.” André geeft aan dat Monique zijn grote liefde is, maar dat het simpelweg niet heeft uitgepakt zoals hij hoopte. “Monique kent mij”, aldus de zanger. “Wie ik nu ben, gun ik maar één vrouw en dat is Monique.”

Zij is veel te bang

Daarmee lijkt hij te insinueren dat hij hun relatie nieuw leven wil inblazen. “Ik moet eerst mezelf fiksen. Als dat gelukt is, en ik zou het niet met haar opnieuw proberen op deze manier, dan heb ik daar de rest van mijn leven spijt van.” Voor Monique komt het echter te laat. “Hoe je nu bent, heb ik altijd gewild”, zo zegt ze tegen André. “Nu zijn wij niet samen, dat vind ik moeilijk. Ik gun het Dré ook zo, maar ik ben veel te bang.” Een relatie met hem ziet ze dan ook niet zitten: “Ik zou het niet eens kunnen”, zo verklaart ze stellig.

Hereniging?

Aan het einde van de docu-serie verklaart André de liefde aan zijn gezin. “Er is geen vrouw op de wereld van wie ik zoveel hou als van Monique.” In de aftiteling wordt echter duidelijk dat de twee niet samen zijn, maar gewoon verder gaan ‘als vrienden’.

Bron: Videoland