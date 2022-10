Monique Westenberg laat zich voor het eerst uit over de documentaire van André: ‘Het was zwaar’

Het bleef een paar dagen stil op de social media-accounts van Monique, tot nu.

Monique Westenberg laat van zich horen

Voor het eerst laat Monique zich uit over de documentaire André Hazes: crossroads, en wel door - zoals ze vaker doet - openhartig te zijn. Ze vertelt dat niet alleen de vader van haar zoon, André dus, maar ook haar broer te maken heeft gehad met verslaving.

‘Ontzettend trots’

‘Hij is nu vier jaar sober. Ik ben ontzettend trots op deze twee belangrijke mannen in mijn leven. Het is ongelofelijk zwaar om de mensen van wie je zielsveel houdt zo te zien lijden en toe te kijken hoe ze zichzelf en de mensen om zich heen langzaam slopen’, schrijft ze op Instagram Stories. ‘De stap zetten om toe te geven is één, de strijd aangaan is twee, maar om daarna de ‘boze wereld’ weer in te stappen en het vol te houden is het zwaarst.’

Compliment

‘Als zus en partner (ook alle respect voor mijn schoonzus Jerney) was het vaak zwaar, kan ik je vertellen, en ik ben blij dat het nu allemaal naar buiten is, zodat erover gesproken kan worden’, vervolgt ze. Ze laat weten dat ze veel lieve berichtjes heeft gekregen en dat die haar geraakt hebben. ‘Vrouwen die aangeven door de docu bereid te zijn anders naar zichzelf en hun (ex) partners te willen kijken, zijn voor mij het mooiste compliment.’

‘Kap met oordelen’

Voor haar afwezigheid op de première van de docu geeft Monique geen verklaring. Wel wil ze haar volgers nog een les meegeven: ‘Kap nou eens met oordelen over anderen, kap met die ego’s voorop stellen’, schrijft ze. ‘We hebben allemaal onze shit in het leven en het gras is echt nergens groener.’

Bron: Instagram