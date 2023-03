Monique Westenberg neemt afscheid van hond Bikkel: ‘Run free, allerliefste vriendje’

Dat maakt Monique zaterdagavond bekend op Instagram.

‘Eén bonk liefde’

‘Jij was van ons allemaal! #Bikkel’, schrijft ze bij een liefdevolle video van haar hond. ‘Run free, allerliefste vriendje’, schrijft ze verder. ‘Vijftien jaar lang één bonk liefde! We gaan je zo vreselijk missen, lieve Bikkel. Mijn hart is gebroken. Ons lieve bikkeltje, de hond van de hele familie. Nu ben je weer fijn bij Doenie en Omie.’

