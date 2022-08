Monique Westenberg reageert op comeback André Hazes: ‘Trots op waar je nu staat’

‘Het moment is voor mij gekomen om de stilte van de afgelopen tijd te verbreken en ik deel daarom nu met jullie hoe het de afgelopen periode met mij is gegaan, en hoe het nu met mij gaat’, schreef André.

André Hazes over donkere periode

‘Ik zat in de meest donkere periode van mijn leven. Ik raakte mijzelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden. Wanneer ik probeerde mijzelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt. Ik ben professionele hulp gaan zoeken, omdat ik dat op dat moment zo nodig had’, liet hij weten.

Comeback

‘Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam en ik heb daarin bewust gekozen voor een lange mediastilte’. Nu is hij terug. Zijn documentaire Crossroads verschijnt binnenkort op Videoland. Zijn muzikale comeback maakt hij bij Holland Zingt Hazes 2023.

Positieve reacties

André ontvangt veel positieve reacties op het bericht. Zo sturen Lil’ Kleine, Bas Smit en moeder Rachel hem hartjes. Samantha Steenwijk stuurt: ‘Ik heb je zooooo gemist m’n lieve vriend.’

Reactie Monique Westenberg

Ook Monique Westenberg laat van zich horen. Zij schrijft: ‘Trots op waar je nu staat en dankbaar voor de stap die je genomen hebt. Voor jezelf en onze kleine man! Zet je zoektocht vooral nog door. Over bergen door de dalen... je zult de weg wel vinden!’

Twitteraars zijn lang niet zo positief

Hoe het zit met de rest van de Nederlanders? Die zijn lang niet allemaal enthousiast. Op Twitter klinkt vooral kritiek:

Eerlijk? Ik heb totaal geen behoefte aan de comeback van #andrehazes — Lipstick met snor (@Lipstickmetsnor) 22 augustus 2022

Die verwende en nog steeds aan de moederkoek sabbelende huilstruik van een #andrehazes moet niet met slappe excuses aankomen. Inmiddels is de ‘leegte’ die hij heeft achtergelaten opgevuld door artiesten die hun vak en fans wél serieus nemen. Blijf gewoon weg Dreetje #rtlboulevard — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 22 augustus 2022

Promo stunt van Andre Hazes #andrehazes die zegt terug te komen voor zijn fans. Met een documentaire en Holland zingt Hazes 2023. Ja, om de euro’s uit je fans hun zak te kloppen. It’s all about de money Dré! — Yvonne (@Ymam67) 22 augustus 2022

kan andré hazes niet gewoon wegblijven, daar zit toch echt geen mens meer op te wachten — nahahahahadhdie (@kikkererwtje) 22 augustus 2022

Nu nog de verslaving naar aandacht overwinnen. #andrehazes pic.twitter.com/ygFzrcPWPl — Fredsel (@fredsel1908) 22 augustus 2022

