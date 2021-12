Monique Westenberg staat jaar na verloving stil bij ‘voor altijd bijzondere dag’

Precies een jaar geleden ging André voor Monique op zijn knieën. Hoewel ze daar wel naar lijkt te hinten, gaat het Monique vooral om ander liefdesverdriet.

12 december voor altijd bijzonder

“12/12 is in meerdere opzichten voor altijd een hele bijzondere datum voor mij”, schrijft Monique bij een foto van haar hond Dunya, die ze in 2018 op 14-jarige leeftijd liet inslapen. “Vandaag extra veel, omdat ik mijn eerste eigen collectie lanceer waar ik het afgelopen jaar samen met een fantastisch team keihard aan gewerkt heb. Toen zij mij aangaven dat de lancering op deze datum zou zijn, wist ik zeker dat er eentje daarboven hiervoor heeft gezorgd.” 12 december is namelijk de geboortedag van Dunya. “Happy birthday aan de andere kant, mijn mooiste zieltje.”

Kledinglijn

De collectie waar Monique het over heeft, is voor Kruidvat. Ze heeft een hele lijn voor de drogisterij ontworpen die nu verkrijgbaar is. Van een glitterpak en hondenhalsband tot en met kaarsen, geurstokjes, kussens en kleedjes. Je vindt de collectie hier. Bij de lancering ervan zondagochtend, schoot Monique vol toen ze het volgende zei over de datum: “12/12 is voor mij altijd een mooie dag. Ik heb vorig jaar een van de mooiste dagen uit mijn leven beleefd op deze datum.”

