Monstertjes stelen de show in ‘The Masked Singer’: “Kunnen ze niet blijven?”

En die wisten met hun lekkere stemmen én hoge aaibaarheidsgehalte de harten van de kijkers en juryleden meteen te veroveren.

In deze vierde aflevering maakten Cupido, de Farao, het Biggetje, de Boekenwurm, het Elfje en de Haai zich op voor hun tweede optreden van deze competitie. Ze pakten stuk voor stuk flink uit. Want zo vroeg in de race al afvallen, dat wil natuurlijk niemand. Toch moest er aan het einde van de avond weer een van de karakters naar huis.

Monsterlijk duo

Halverwege de show werd het podium vrijgemaakt voor een feestelijk gastoptreden van ‘De Monstertjes’. Speciaal voor Project Glimlach - waar de zender momenteel geld voor inzamelt - kropen twee artiesten voor één keer in een vrolijk monsterpak en zongen ze de giga-hit ‘Mama Mia’ van Abba. Eddy Zoey en Edsilia Rombley schoven als juryleden aan om Buddy en Gerard en Carlo en Loretta te helpen met het ontmaskeren van het duo.

Verbazing

Maar dát achterhalen, bleek behoorlijk lastig. Waar het team van Edsilia inzet op Fred van Leer en Leco van Zadelhoff, gaat team Eddy voor Ruben van der Meer en Patrick Lodiers. Uiteindelijk blijken tot ieders verbazing Jamie Westland en Spike van de band Di-Rect in de pakken te zitten.

Twitter is het er al snel over eens: de Monstertjes stelen met hun stemmen én humor de show. Kijkers vinden het dan ook jammer dat het een eenmalig optreden is van de twee. “Kunnen ze niet elke week terugkomen?”, klinkt het volop:

