Montana Meiland en Dirk uit elkaar: “Tijd om elkaar los te laten”

De twee waren al acht jaar bij elkaar, maar hebben al de nodige diepe dalen in hun relatie gekend. Zo schrijft Erica Meiland in haar boek dat Montana en Dirk een paar jaar geleden in een diepe relatiecrisis zaten, omdat Dirk wilde dat Montana een huisvrouw zou worden.

“Twee jaar geleden hadden Dirk en zij een soort crisis. Hij zei: ‘Als ik afgestudeerd ben en werk heb, verdien ik meer dan jij en moet jij meer in het huishouden gaan doen’.” Montana haar reactie was toen: “Dat gaat niet gebeuren, want ik werk ook keihard. Als jij dat echt vindt, dan maak ik het uit’.”

“We hebben elkaar lief”

De twee wisten hun relatiecrisis boven te komen, maar hebben nooit met elkaar samengewoond. Montana woont al jaren in Noordwijk en Dirk in Leiden.

Op haar Instagram laat Montana weten dat ze nog steeds gek op elkaar zijn, maar dat ze desondanks uit elkaar gaan. “We hebben mooie momenten met elkaar beleefd, maar soms komt er een tijd om elkaar los te laten. We hebben elkaar lief, maar gaan ieder ons eigen weg.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Montana Meiland (@montanameiland) op 28 Dec 2022 om 5:20 PST

Bron: Instagram