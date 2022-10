Mooi babynieuws: Sarah Chronis is in verwachting van haar tweede kindje

Met haar vriend, acteur Kay Greidanus (300 - bekend van onder meer de film Huisvrouwen bestaan niet, kreeg ze vorig jaar zoontje Novi. Nu maakt Sarah op haar Instagram bekend dat er een meisje aankomt.

“Babygirl on the way”, schrijft ze bij een foto waarop ze haar buik vasthoudt. Onder anderen Chantal Janzen, Sanne Vogel, Stijn Fransen, Tina de Bruin en Bettina Holwerda feliciteren de actrice met haar zwangerschap.

Vijf jaar jonger

Sarah en Kay (31) zijn al zo’n zeven jaar een stel. De e twee leerden elkaar kennen op de toneelschool en speelden ook samen in de series Nieuwe Buren en Meiden van de Herengracht. Over het begin van hun relatie vertelde Sarah in een interview met Viva: “Hij is vijf jaar jonger, ik vond hem veel te jong. Uiteindelijk heeft hij me overgehaald om een keer met hem uit eten te gaan en dat bleek hartstikke leuk.”

Verhuisd

Sarah vertelde dat het gezinnetje van Amsterdam-Centrum naar Amsterdam-Noord is verhuisd. “Er is daar meer groen en ik moet echt moeite doen om ergens te komen. Dat geeft veel rust.”

Boeien!

Afgelopen zomer kwam de familiefilm Boeien! uit, waarin Sarah een rol speelt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 🌿 S A R A H C H R O N I S 🌿 (@sarahchronis) op 13 Oct 2022 om 8:52 PDT

Bron: Instagram/ANP