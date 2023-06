Mooi eerbetoon: er wordt een brug naar Piet Paulusma vernoemd

Piet is onlosmakelijk verbonden met Harlingen. De weerman presenteerde het weer voor SBS6 en later Omroep MAX vaak vanuit zijn woonplaats en sprak dan aan het einde van zijn weerpraatje de gevleugelde woorden “oant moarn” (tot morgen). Inmiddels kent heel Nederland de uitspraak. Voor de kustplaats was het ook mooie reclame.

Brug naar Piet Paulusma vernoemd

Harlingen eert Piet nu op bijzondere wijze. Een nieuwe brug over de Bolswardervaart wordt naar de weerman vernoemd. De vaart is ook onderdeel van de route van de Elfstedentocht. Burgemeester Ina Sjerps sprak met de familie van Piet over een passende manier om de herinnering aan de tv-weerman levend te houden.

“We kozen voor de vernoeming van een brug over de Bolswardervaart. Ik zal de brug samen met de familie openen”, zegt de burgemeester. Wanneer de Piet Paulusma-brug officieel die naam krijgt, is nog niet bekend, maar het zal ongetwijfeld snel gebeuren.

‘The passion’ bracht een emotionele ode aan Piet

Piet overleed vorig jaar maart aan kanker, maar hield zijn ziekte lang voor zichzelf. Tot op het laatst presenteerde de Fries nog het weer. Zelfs voor zijn familie was zijn dood een schok.

Ook tijdens tv-spektakel The passion, dat dit jaar in Harlingen gehouden werd, kreeg Piet een ode. Het was een emotioneel moment toen een vertaling van Phil Collins’ hit In the air tonight, genaamd: Er hangt iets in de lucht vannacht, voor zijn huis werd gezongen.

Ook werd er in maart een monument voor Piet onthuld op de Limburgse Cauberg.

Bron: Dagblad van het Noorden