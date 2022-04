Royce en Amanda werden vanochtend op het gemeentehuis gespot, meldde Yvonne Coldeweijer op haar juicechannel.

Royce de Vries getrouwd

Tegenover RTL Boulevard bevestigt het stel dat dit was om elkaar het jawoord te geven. Yvonne onthult ook hoe het bruidspaar eruit zag. Wat blijkt: Amanda trouwde niet in een jurk, maar in een pak. “Royce had een mooi pak aan en Amanda een krijtstreeppak met een witte jas”, aldus Yvonne. “Ze hield een prachtig bruidsboeket vast. Kleine Fender was natuurlijk ook van de partij.”

Zoontje Fender

Fender is het zoontje van Royce en Amanda hebben, die voluit Fender Peter de Vries heet. Vernoemd naar Peter R., dus. Fender werd in november 2020 geboren. En nu bekronen Royce en Amanda hun liefde dus met hun jawoord. Beelden van de bruiloft zijn er (nog) niet, maar op Instagram deelde Royce onlangs een mooi kiekje met zijn grote liefde:

Peter R. de Vries

Het grote gemis op de bijzondere dag was natuurlijk de vader van de bruidegom, Peter R. de Vries. Hij overleed vorig jaar op 15 juli. Sinds zijn overlijden heeft Royce een groot deel van zijn werkzaamheden overgenomen. Voor kleinzoon Fender is Peter altijd een ontzettend lieve opa geweest, liet Royce eerder weten aan RTL Boulevard: “Hij was een heel liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen te besteden. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is een heel dierbare foto voor mij.”

Bron: RTL Boulevard