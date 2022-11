Mooi nieuws voor Floor Jansen: ‘Ik ben kankervrij!’

De Nightwish-ster schrijft in een post dat ze officieel kankervrij is en geen uitzaaiingen heeft.

Floor Jansen deelt goed nieuws

‘Dankzij de operatie zijn alle kankercellen verwijderd en er zijn geen uitzaaiingen gevonden. Ik krijg nog bestralingen in februari om ervoor te zorgen dat alles wegblijft’, schrijft Floor op Instagram.

Opluchting

‘Sinds de operatie heb ik mijn energie weer terug en ik ben ontzettend opgelucht nu ik weet dat het succesvol was. Ik ben nog niet 100% terug, maar ik heb er vertrouwen in dat optreden me weer kracht zal gaan geven’, laat ze weten.

Tumor en lymfeklier verwijderd

Artsen hebben tijdens de operatie een tumor en een lymfeklier bij Floor verwijderd. Daarna zou blijken of de kanker hiermee volledig uit haar lichaam is. Dat blijkt dus gelukkig het geval.

Borst behouden

Toen ze haar borstkankerdiagnose met de wereld deelde, liet ze al weten: ‘Mijn prognose is erg goed! Het lijkt een niet-agressieve vorm van kanker die niet uitgezaaid zou zijn. Ik behoud mijn borst.’

‘Ik wil leven’

Ook schreef ze: ‘Alles wat je belangrijk vond in het leven vóór deze diagnose verandert enorm binnen een paar minuten. Nu wil ik gewoon weer gezond zijn. Ik wil mijn dochter zien opgroeien tot een vrouw, ik wil leven!’

Onverwachts

De diagnose kwam voor haar uit het niets, ze had namelijk helemaal geen klachten en de tumor werd tijdens een routineonderzoek ontdekt. ‘Als ik niet was gegaan, zou de tumor onopgemerkt zijn gebleven. Over een jaar had hij veel groter kunnen zijn. Vanwege die gedachte deel ik dit verhaal. Een mammogram kan je leven redden!’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Floor Jansen (@floor_jansen_official) op 18 Nov 2022 om 7:23 PST

Bron: Instagram