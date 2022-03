Marcel woont samen met zijn twee rottweilers in een appartement in Schiedam. Hij wordt iedere ochtend vroeg gewekt door de kippen van Fadime en daar gaat hij naar eigen zeggen aan onderdoor. Sterker nog: hij zit aan de slaappillen en zou zelfs tegen een burn-out aanzitten door slaaptekort. Nadat hij in het gesprek met Viktor Brand meerdere keren laat vallen dat ‘de kippen zomaar kunnen verdwijnen’ en ‘eraan gaan’, eist hij dat de beestjes weg moeten.

Racistische opmerkingen

Wanneer Viktor verhaal gaat halen bij Fadime, vertelt ze dat niet haar kippen voor overlast zorgen maar de honden van Marcel. Die gaan namelijk flink tekeer als Marcel aan het werk is. Ook zegt ze dat de nodige maatregelen heeft getroffen om Marcel tegemoet te komen: haar twee hanen heeft ze weggedaan én ze heeft een nachthok voor de kippen aangeschaft.

Toch is dat volgens Marcel niet voldoende, want volgens hem hebben ‘de kippen het gedrag van de hanen overgenomen’ en kukelen ze erop los. Verder vertelt Fadime dat Marcel haar bedreigt. Hij zou tegen haar schutting hebben aangetrapt en maakt racistische opmerkingen als: “Ga terug naar je eigen land.” En: “Het is hier geen Turkije.”

Contactverbod buren

Toch lukt het Mr. Frank Visser om tot een overeenkomst te komen waar beide partijen mee kunnen leven. De kippen en honden mogen blijven, maar Fadime en Marcel moeten wel maatregelen nemen om de overlast te beperken. Verder krijgen de twee een contactverbod, zodat er geen ruzies meer kunnen ontstaan.

Reacties kijkers

Kijkers vallen over de agressieve houding van Marcel. “Wat een nare, agressieve man”, schrijft een kijker. Een ander: “De dingen die die man zegt, dat kan echt niet. Daar los je een probleem nooit mee op.”

Marcel heeft volgens Fadime allerlei niet flatteuze bijvoeglijke naamwoorden voor het woord ‘Turk’ gezet. Desondanks is hij volgens eigen zeggen geen racist #mrfrankvisser — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 17 maart 2022

Wat een nare agressieve man… en die honden de hele dag alleen…. Zo zielig…. Kippies even in een nachthok, probleem opgelost! #mrfrankvisser en buurman met de honden maar verhuizen! — Anna , QR weigeraar (@vlimmertje) 17 maart 2022

Fadime is een lieve vrouw die goed is voor haar dieren en hij is een agressief racistisch haantje #teamfadime #mrfrankvisser — G͞͞o͞͞d͞͞d͞͞e͞͞l͞͞i͞͞j͞͞k͞͞d͞͞i͞͞n͞͞g͞͞ (@goddelijkding) 17 maart 2022

Mijn dochter van 13 zit te kijken en zegt ‘ wat doet die man kinderachtig zeg ‘ #MrFrankVisser — Sofie (@Soofco) 17 maart 2022

De dingen die de man zegt, dat kan echt niet. Daar los je een probleem nooit mee op.



Ik denk dat je juist met vriendelijkheid dit op kunt lossen EN dan krijg je ook nog eitjes van de buurvrouw.#mrfrankvisser pic.twitter.com/UIcYI4Zsq1 — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 17 maart 2022

Foei! Wat wil dat mannetje graag het mannetje spelen zeg. Vreselijk!#mrfrankvisser — evi nl (@evinl8) 17 maart 2022

Sowieso niet kanker als scheldwoord gebruiken, dan ben je af #mrfrankvisser — Betty_Boop (@BettyBo41002130) 17 maart 2022

#mrfrankvisser wat een zeikvent..Dus jij mag jouw honden wel op openbaar terrein uitlaten en zij haar kippen niet... — WiesuitZutphen (@WiesCools) 17 maart 2022

Bron: SBS6