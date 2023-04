Mr. Frank Visser openhartig over de Alzheimer van zijn vrouw: “Was ik het maar en niet zij”

Het leven van de sympathieke televisierechter is ‘vaak, maar niet altijd, een feest geweest’, laat Visser volgens RTL Boulevard weten in zijn memoires. Het opgetekende levensverhaal heet Met vallen en opstaan - van gewone jongen tot televisierechter en ligt vanaf vandaag in de schappen.

Het lot beslist

Dat ook de televisierechter verdriet kent, blijkt uit het laatste hoofdstuk van het boek. Hierin deelt het Mr. Frank Visser doet uitspraak-icoon een beladen onderwerp uit zijn persoonlijke leven: de ziekte van zijn 71-jarige vrouw Margot. In 2019 hoorde het echtpaar dat Margot aan Alzheimer lijdt. “De heer Alzheimer had bij ons aangebeld en was niet van plan ooit nog te vertrekken”, deelt Visser, die ook zijn moeder verloor aan de ziekte. “Wat had ik graag gewild dat ik degene was die door deze ziekte was getroffen. Het lot had anders besloten. Mijn liefste vrouw Margot was het slachtoffer.”

Hartverscheurend afscheid

Margot woont inmiddels in een verzorgingshuis voor dementerenden, omdat ze helaas snel achteruit gaat. Haar daar achterlaten, was volgens Visser ‘hartverscheurend’. Een paar nachten bleef hij bij Margot slapen in haar nieuwe bed. “De hond mocht mee. Toen kwam het afscheid. Na meer dan veertig jaar huwelijk. Ze snapte het niet. ‘Het bed is toch groot genoeg voor ons tweeën!’”

Ondertussen gingen de opnames van SBS6-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak gewoon door, hetgeen voor Visser voelde als ‘een ontsnapping’.

Niet het einde

De autobiografie is geen aankondiging van een naderend pensioen, verzekerde de rijdende rechter in gesprek met weekblad Privé, meldt RTL Boulevard. “Ik heb geen afscheidsboek willen schrijven”, vertelde hij. “Ik ben de zeventig gepasseerd en dan is het logisch dat je terugkijkt op je leven. Ik blijf met veel plezier de uitzendingen maken. Ik geniet ervan!”

Bron: RTL Boulevard