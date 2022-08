Mysterieuze man uit publiek ‘De slimste mens’ nu ook gespot bij ‘Vandaag Inside’

Inmiddels is hij geen onbekende man meer. Het gaat namelijk om Ramon Wiendels. De afgelopen jaren woonde hij al meer dan 900 televisie-opnames bij.

Een bijzondere hobby

Je kunt het een hobby noemen. Ramon werkt als administratief medewerker en spendeert zijn vrije tijd gráág in de studio’s van Hilversums mediapark of in Amsterdam. “Ik krijg er niet voor betaald. Het gaat mij om de beleving en de adrenaline. De een gaat op zijn vrije dag naar een attractiepark, de ander sleutelt aan auto’s en ik ga naar een televisieprogramma. Wel altijd alleen, want er is niemand van mijn vrienden die mee wil.”

In het publiek van ‘De slimste mens’

Ramon hoopt dit jaar zijn doel te behalen: meer dan 1000 televisie-opnames bijwonen. Hij is aardig onderweg, want hij was naast De slimste mens ook bij Vandaag Inside te zien. Op Twitter raken de kijkers dan ook niet uitgepraat.

Van studio naar studio

‘Die gozer is in tien minuten van de De slimste mens-studio naar de Vandaag Inside-studio gerend. Wereldgozert!’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Woont hij op het Mediapark of zo?’

Bron: De slimste mens, Vandaag Inside, Twitter