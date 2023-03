Na ‘Boer zoekt vrouw’ komt KRO-NCRV met dít nieuwe datingprogramma

In een oproep op de site van KRO-NCRV valt te lezen dat je je kunt aanmelden voor een nieuwe show: BV de liefde. Aan de aanmelding zijn wel een paar voorwaarden verbonden. “Ben jij single én werk je samen met jouw familie in een bedrijf? Heb je door je drukke baan geen tijd om te daten, maar wil je wél de liefde van je leven vinden? Dan gaan wij voor jou op zoek in het nieuwe televisieprogramma BV de liefde”, zo luidt de oproep.

Het programma heeft wel wat weg van Boer zoekt vrouw. “Je maakt kennis met vier leuke singles, die komen meedraaien in jullie familiebedrijf. Zo leren ze jou, het werk én je familie beter kennen”, aldus de makers van het programma. Wanneer BV de liefde op televisie komt, is nog niet precies bekend. Maar lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan in ieder geval aan via nieuwprogramma@kro-ncrv.nl.

