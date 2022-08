Na een bloedstollende finale is dít de winnaar van ‘De slimste mens’

Maar liefst zesendertig kandidaten hebben dit seizoen meegedaan aan de populairste kennisquiz van Nederland. Maar wie o wie is de slimste mens?

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Drie finalisten

In de vorige finale ontving Jacob Derwig de award van Lisa Loeb, maar wie mag zich vanavond de slimste noemen? Dit seizoen staan (of eigenlijk zitten) presentatrice Anniko van Santen, acteur Erik van Muiswinkel en cabaretier Jasper van Kuijk in de finale.

Winnaar ‘De slimste mens’

Tijdens de finale komt de ene na de andere moeilijke vraag aan bod, maar voor Jasper lijkt het een peulenschil. In de eerste twee rondes was hij dan ook met 180 punten duidelijk goed op dreef. Maar niet snel daarna neemt Anniko het stokje van Jasper over en dankzij haar liefde voor tekenfilms, staat ze ineens aan kop. Hoe hard Erik ook zijn best deed, hij kan niet opboksen tegen de überslimme Anniko en Jasper. “Ze hebben het fenomenaal gespeeld”, geeft Erik toe.

Spannende finale

Heel schokkend is het dan ook niet dat de ‘finale van de finale’ tussen Anniko en Jasper gaat. En dat met twee seconden verschil. En ook in de finale blijft het spannend. Kijkers zitten op het puntje van hun stoel tijdens de bloedstollende finale en uiteindelijk is het Jasper die wint door de vraag over het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catherijne.

Maarten van Rossem versprak zich eerder al

Het hele seizoen van De slimste mens was van tevoren al opgenomen. Zelfs de winnaar was al maanden bekend en zie dat dan maar eens geheim te houden. Tijdens een interview versprak jurylid Maarten van Rossem zich dan ook over de uitslag. Nee, hij noemde geen naam, maar door déze uitspraak wisten we toen al dat de winnaar van dit seizoen een man zal zijn.

Eerste digitale winnaar

Oud-winnaar Jacob Derwig kan de trofee helaas niet eigenhandig overdragen, aangezien Jasper vanwege een coronabesmetting in zijn familie in een aparte ruimte zit. Maar dat mag de pret niet drukken. Jasper kan nog altijd niet geloven dat hij heeft gewonnen. “Mijn motto was: ‘Er is geen finale’”, zegt Jasper. Hij focuste zich op vraag na vraag en aflevering na aflevering. En dat heeft duidelijk gewerkt. Gefeliciteerd!

Volop lof voor de winnaar van ‘De slimste mens’

Fans van het programma vinden Jasper een terechte winnaar. “Yes de eerste digitale winnaar ever! Gefeliciteerd Jasper!”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Terechte winnaar, hoewel ik stiekem voor Aniko was. Goed gedaan door Jasper.”

Goede spelers allemaal! Terechte winnaar, hoewel ik stiekem voor Aniko was. Goed gedaan door Jasper #deslimstemens — Paulien was here☀️🌿🍷🍮🏕 (@paulienwashere) 26 augustus 2022

Gefeliciteerd @jaspervankuijk met de overwinnning bij #deslimstemens. Mooi seizoen weer! — Tom Offermans (@TomOffermans) 26 augustus 2022

Yes de eerste digitale winnaar ever! Gefeliciteerd Jasper!#deslimstemens #grandefinale — 📷 Dé Mannenfotograaf 📷 (@DMannenfotogra1) 26 augustus 2022

Bron: De slimste mens, Twitter