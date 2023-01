Na relatiebreuk nog meer zorgen voor Montana Meiland

Al jaren runt Montana haar eigen winkel Montana’s gifts & interior in de Hoofdstraat in Noordwijk. Het succes van Chateau Meiland gaf een mooie boost aan de populariteit van de winkel, maar tegenwoordig loopt het bezoek terug.

Montana maakt zich zorgen

Tegen weekblad Weekend zegt ze hierover: “Met de winkel was het in 2021 extreem druk, maar het was wat rustiger afgelopen jaar en dat is niet veranderd. Ik merk dat mensen wat meer de hand op de knip houden.”

Minder klanten in de winkel

Ze laat weten dat ze zich zorgen maakt over 2023. “Met álles dat duurder wordt, die energieprijzen en zo. Je hebt toch een winkel vol luxe dingen. Als mensen gaan besparen, doen ze dat toch op dat soort uitgaven.”

Energieprijzen

De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat Montana de verwarming laag zet. Maar daar is ze zelf ook het slachtoffer van: “Ik heb hier gister staan vernikkelen, het was zó koud. Daar let ik ook op. Dat moet wel.”

Twee weken gesloten

Montana heeft ervoor gekozen om haar winkel even twee weken dicht te doen, maar dat is om een andere reden. Ze gaat namelijk verhuizen en neemt de tijd om in haar nieuwe woning aan de slag te gaan. Ze kocht het stulpje eind vorig jaar voor bijna € 700.000, en het leek erop dat ze er samen met Dirk zou gaan wonen, maar zoals we allemaal weten is dat niet het geval.

Bron: Weekend