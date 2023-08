Naar déze deelnemende B&B uit ‘B&B vol liefde’ wordt het meest gezocht

Eén bed & breakfast is bij kijkers veruit het populairst: die in het Spaanse Sant Andreu del Terri. Maar liefst 57 procent van de kijkers die op Bedandbreakfast.nl keken, heeft interesse in een verblijf in de sfeervolle B&B van de al net zo kleurrijke Debbie.

Ook Marians luxe villa in de Portugese Algarve is met 21 procent van de zoekacties populair. 12 procent is benieuwd naar het tantraparadijs van Walter in het Franse Troche. 6 procent zou wel eens een kijkje willen nemen bij de bioboerderij van Bram in Zweden, 3 procent zou mogelijk de auto pakken naar Petri’s chambre d’hôtes in Monclar en onderaan bungelt met 1 procent Martijns Say Cheese in het Thaise Hua Hin. De B&B's van Joy en Leendert staan niet geregistreerd op Bedandbreakfast.eu.

Reviews

De mate van interesse in de aan het programma deelnemende B&B’s lijkt niet direct overeen te komen met de beoordelingen die deze B&B’s van gasten kregen. Hoewel Debbies Can Portell by 123ole ook hier weer uitblinkt met een 9,2 op Booking.com en 5 van de 5 sterren op Tripadvisor, zijn bijvoorbeeld ook Le domain vert van Walter en MaDamenFrance van Petri erg geliefd. De laatste krijgt zelfs een dikke 9,3. Ook de Thaise B&B van Martijn lijkt afgaande op de reviews helemaal zo verkeerd nog niet: 4 van de 5 sterren op Tripadvisor en een 6,2 op Booking.

Als paddenstoelen uit de grond

De statistieken toonden nog iets opmerkelijks. De bed & breakfasts van Nederlandse eigenaren groeien, mede dankzij programma’s als B&B vol liefde, als paddenstoelen uit de grond. Zo is het aantal nieuwe B&B’s dat zich de afgelopen periode op Bedandbreakfast.eu heeft geregistreerd met maar liefst 114 procent toegenomen. Het aantal mensen dat informatie opzocht over het starten van een B&B in Nederland is met precies 50 procent gestegen.

Ook zo gek van Olof? Hij heeft een heuse fanclub!

Bron: Bedandbreakfast.nl