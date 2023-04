Naar dit bijzondere middel greep Paul de Leeuw om af te vallen

De entertainer zegt in de rubriek Wies goes Ageless dat hij een drastische maatregel nam om niet aan de bakken met overgebleven macaroni te komen. “Die gooide ik weg en om te voorkomen dat ik er ’s nachts in de vuilnisbak naar op zoek ging. En vervolgens deed ik er Glorix overheen.”

Aan de slag met personal trainer

Paul is inmiddels, zonder Glorix maar met hulp van een personal trainer, 9 kilo afgevallen. “Onder begeleiding van een trainer ben ik sinds een jaar aan het trainen en heb ik ook mijn voeding aangepast.” Hij wil daar nog wel wat stappen in zetten. “Ik ben nog steeds te dik, maar ik heb het wel iets meer onder controle.”

Matig drinken

Paul heeft in het verleden al heel veel verschillende afvalpogingen gedaan. Zijn tip om naast trainen en bewegen het gewicht onder controle te houden, is matig drinken en later op de avond niet meer snacken. “Niet om half elf ’s avonds denken dat je nog een zak chips hebt verdiend.”

Paul de Leeuw kampt met eetschaamte

Al eerder vertelde Paul dat hij eetschaamte heeft. “Bij alles wat in mijn mond komt, denk ik toch: dat had er niet in gehoeven. Ik kan genoeg voorbeelden noemen.” Hij heeft er vooral last van als hij alleen thuis is, omdat hij dan al snel de ijskast induikt om te kijken wat hij kan eten. Achteraf voelt hij zich dan vaak beschaamd.

Toch gebruikt de presentator Glorix tegenwoordig alleen maar voor de schoonmaak.

Bron: Nouveau