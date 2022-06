Nadège van ‘Chateau Meiland’ geeft update rondom anuskanker: “Er zit niks meer”

Nu heeft ze goed nieuws.

Gezondheid Nadège

Het ging echt niet goed met Nadège. Ze had anuskanker en zou ook een tumor in haar keel hebben. Een maand geleden werd ze aan haar keel geopereerd en kreeg ze goed nieuws te horen: na onderzoek bleek het hier toch niet om kanker te gaan.

Behandelingen

Ook voor de anuskanker moest ze onder het mes en onderging ze chemotherapieën en bestralingen. Een ontzettend pittige tijd, maar gelukkig is dat nu allemaal achter de rug.

‘Stuk beter’

Afgelopen dinsdag heeft ze haar laatste bestraling gehad en ook met de chemo's is ze klaar. Aan Shownieuws laat ze weten: “Met mijn gezondheid gaat het een stuk beter.”

De kanker is weg

Sterker nog: de artsen hebben tegen haar gezegd dat de kanker weg is. “Ze zeiden tegen me dat er niks meer zit”, aldus Nadège. Ze moet nog wel herstellen van de zware tijd: “Ik heb mezelf herpakt, ik ben wel moe. Maar ik voel me wel beter.” Nadège zal nog wel een aantal onderzoeken moeten ondergaan en hoopt ook dan op een goede uitslag.

Erica

Eerder liet Erica weten dat ze zich ernstige zorgen maakte om Nadège. Nadat ze het nieuws over haar gezondheid hoorde, heeft ze gelijk contact opgenomen en een plan gemaakt om haar te bezoeken.

