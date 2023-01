Najib Amhali maakt veel los in ‘Dream school’ met openhartig verhaal over drugsverslaving

In Dream school gaan jonge schoolverlaters onder begeleiding van Luca Rijker en rector Eric van 't Zelfde met zichzelf aan de slag. Ieder seizoen geven inspirerende docenten les aan de jongeren. Dit zijn bekende en minder bekende Nederlanders die hun ervaring delen. Zo maakte Olcay in een eerder seizoen veel indruk met het verhaal over haar vader die haar moeder had neergestoken.

Ervaringsdeskundigee

Najib vertelt in een interview met RTL boulevard dat hij het programma zelf graag kijkt. “Ik zie ook wat voor effect het heeft op die jongeren die meedoen, vooral als er iemand komt waar ze tegenop kijken.”

Toen hij gevraagd werd zei hij meteen ja. “Ik denk dat er nog een taboe heerst op verslaving en op drugsgebruik”, vertelt de cabaretier. “Misschien niet eens voor zichzelf, maar voor hun omgeving. Dus als ik het ijs breek door te zeggen: ‘je kan me alles vragen’, dan zijn ze misschien eerder geneigd vragen te stellen.”

Najib Amhali is zelf jaren verslaafd geweest, onder andere aan cocaïne, drank en gokken. Inmiddels is hij opgeleid tot begeleider in de verslavingszorg. “De herkenbaarheid van je verhaal geeft iemand een opening om dat van hem of haar te delen.”

De aflevering met Najib van Dream school is dinsdag om 20.25 uur te zien op NPO 3.

Bron: RTL Boulevard