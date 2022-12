Naomi van As geeft eerlijk toe: ‘Ik ben geen babymoeder’

In augustus werden voormalig hockeyster Naomi van As en schaatser Sven Kramer ouders van hun tweede kindje: Dexx Bynt Kramer. “Ik ben er wel achter dat ik niet echt een babymoeder ben”, vertelt ze. “Met Kae vond ik het ook steeds leuker worden toen ze ouder werd. Dexx lacht nu naar me, die interactie vind ik geweldig.”

Naomi kan stiekem niet wachten totdat hij geen baby meer is. “Ik kijk er nu ook echt naar uit dat Dexx kan zitten, wat steviger is, minder fragiel. Dat hij lekker door het huis kan kruipen en rennen, samen met Kae in de tuin op de trampoline kan.

Dochter Kae is inmiddels drie en Naomi geeft toe dat het voor haar dochter ook een stuk leuker is als Dexx straks wat meer kan. “Daar heeft Kae ook zin in trouwens, ze vindt er nu nog maar weinig aan, een broertje. Ik snap dat wel. Het is prachtig, maar ook wel een beetje… saai af en toe.”

Zo’n mini erbij heeft natuurlijk best een impact. “Ik kijk er bijvoorbeeld best naar uit om straks van de borstvoeding af te zijn, om iets meer vrijheid te hebben, af en toe weer eens een drankje te drinken zonder ingewikkeld te moeten rekenen. Dat het weer een beetje ‘normaal’ is.

Gelukkig kan ze áltijd lief en leed delen met haar goede vriendin Ellen Hoog, die net voor de geboorte van Dexx haar tweede kindje Sev kreeg. Ook de eerste kindjes van Ellen en Naomi schelen maar vier maanden. In een eerder interview met Libelle zei ze daarover: “Als Kae en Bowie bij elkaar zijn, zijn ze lekker samen aan het scharrelen, maar het is te vroeg om te zeggen of ze ook vriendinnetjes zullen worden. Dat mogen ze lekker zelf uitzoeken.”

