Nasrien leeft van minder dan 90 euro per week: “Ik was bang dat ik mijn 4 kinderen zou kwijtraken”

Nasrien leeft samen met haar vier kinderen van 90 euro per week. Soms zelfs minder. “Het schommelt onder de 90 euro. Soms 50 euro, soms niks.” Haar ex-man had een gokverslaving waardoor ze in de problemen terechtkwam. Ze leeft al 23 jaar met schulden.

Geen geld voor de simpele dingen

Het gezin van vijf heeft weinig geld en daarom kunnen ze veel dingen niet doen. “Wat zij nodig hebben voor school, kan ik niet betalen. Drogisterij-spulletjes ook niet. Hele simpele dingen.” Er is bijvoorbeeld geen geld voor deodorant. “Het is wel belangrijk, je wilt niet stinken, maar als je het geld niet hebt, wat moet je dan?”

Nasrien is afhankelijk van de Voedselbank, waar ze vaak ongezonde producten krijgt. “Nu gaan we wel naar een andere voedselbank, die meer gezonde dingen heeft”, vertelt ze. “Maar het is niet alles.” Het is voor Nasrien niet mogelijk om voor haar kinderen drie keer per dag een maaltijd op tafel te zetten. “We hebben een maaltijd per week van de Voedselbank, dat probeer ik te verdelen over de week.”

Een koude winter

In de winter had het gezin nauwelijks de verwarming aan. Ze zaten onder dubbele dekens op de bank en hadden het écht koud. “We zijn bang voor een hoge energierekening.”

De ‘struggles’ van haar kinderen

Nadia vraagt wat Nasrien het moeilijkste vindt aan armoede. “Dat ik niet word gehoord”, antwoordt ze. “En de struggles van mijn kinderen.” Ook zij hebben het zwaar en dat vindt de moeder van vier het allerergst. Haar oudste dochter is van school gestuurd door de situatie waarin Nasrien leeft. “Ze hebben geen gelijke kans. Ze staan met 3-0 achter”, legt ze uit. De moeder is “met de billen bloot gegaan” op school. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen de kansen krijgen die ze verdienen, maar dat mocht niet baten. “Dat doet hartstikke zeer.”

Haar zoon Zakariyya wordt gepest op school vanwege zijn uiterlijk en de situatie thuis. Hij krijgt van zijn klasgenoten te horen dat zijn gezin in armoede leeft “omdat al het geld gaat naar eten voor jou.” Zakariyya heeft het hier heel moeilijk mee. “Je kent mijn verhaal niet, je weet niet waar wij doorheen gaan”, vertelt hij verdrietig. Tijdens het gesprek wordt hij emotioneel.

Geen lunch, geen schoolreisjes

Nadia en alle aanwezigen leven ontzettend mee met het verhaal. “Mijn hart bloedt gewoon als ik hem zo zie en hoor”, vertelt iemand uit het publiek. En Nadia benadrukt hoe moedig ze het vindt dat Zakariyya dit vertelt.

Ook dochter Inayah komt aan het woord: “Het is heel erg zwaar geweest, vooral op de basisschool. Je wil er zo graag bij horen.” Ze verzon excuses als ze geen eten hadden om mee te nemen naar school en logen over buikgriep op de dag van schoolreisjes. Ze hadden geen geld om mee te gaan.

Nasrien raakt geëmotioneerd door de verhalen van haar kinderen. Ze vertelt dat ze zich niet schaamt, maar wel altijd erg bang was. “Ik was bang dat ik mijn kinderen zou kwijtraken.” Daarom vroeg ze niet om hulp. Ze was bang dat VeiligThuis op de stoep zou staan. Dochter Mia herkent de angst van haar moeder en hield daarom haar mond. “Dat komt vooral omdat er gedreigd werd met ‘we gaan de leerplicht bellen’, of ‘er komt jeugdzorg’. Ik wilde niet bij mijn moeder weggehaald worden.”

Armoede in een rijk land

Dochter Mia benadrukt: “Ook al leven wij in een rijk land, armoede bestaat. Het is een monster en het pakt je van alle kanten, echt waar.” Ooit hoopt Nasrien uit de schulden te zijn. “Ik wil sowieso dat ik niet continu moet omkijken naar mijn portemonnee en dat ik gewoon een gelijke kans krijg, samen met mijn kinderen.”

Ze vindt het belangrijk dat er over armoede gepraat wordt. “Vaak wordt het in de doofpot gestopt. Het volk gelooft niet in armoede.” Nasrien leeft nu 24 jaar onder de armoedegrens. “Mensen vragen: hoe dan? Het komt omdat mijn hulpvraag niet wordt gehoord.”

Bron: Nadia