De ontmoeting met een man die een tumor op zijn stembanden had, brengt Natasja terug naar de emotionele periode waarin René ziek was.

Natasja Froger in het ziekenhuis

Als Natasja de dochter van de patiënt ontmoet, komt het heel dichtbij. Met tranen in de ogen vertelt Penny over de moeilijke periode. Na de operatie liep het gezin corona op, waardoor ze niet naar het ziekenhuis konden komen. Zo moest ze noodgedwongen via een videoverbinding leren om de tracheostoma van haar vader, die ervoor zorgt dat hij kan praten, schoon te maken.

Het raakt de presentatrice, omdat ze weet hoe het voelt als een dierbare kanker krijgt. In 2005 kreeg ze te horen dat René prostaatkanker had. “Mijn man heeft ook kanker gehad. Op het moment dat je de diagnose krijgt, is dat zo beladen en zwaar.” Mede door veel te lachen en ‘afschuwelijke grappen’ te maken, wist het stel zich door de periode van ziekte heen te slaan.

Aan het werk

Er worden niet alleen gesprekken gevoerd, maar Natasja moet ook daadwerkelijk aan de slag in het ziekenhuis. Aan Natasja de taak om de tracheostoma schoon te maken. Dat doet ze het met liefde, hoewel ze het moeilijk vindt om de man zo te zien. “Het is belangrijk dat ik het goed doe, anders krijgt die meneer het hartstikke benauwd.”

In het ziekenhuis zijn ze heel blij met de hulp van Natasja. Voor haar werk krijgt ze een voldoende. “Natasja is leergierig. Ze zet de patiënt op nummer één en dat vinden wij heel belangrijk in de zorg.”

