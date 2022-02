Natasja Froger: “René en ik zijn allebei vreemdgegaan”

Het begon al bij de ontmoeting van de twee, in Athene in 1987. De vonk sloeg over toen Natasja als stewardess werkte op de vlucht van René. Maar de zanger was nog getrouwd!

Gescheiden voor Natasja

“Uiteindelijk was er geen houden aan en is René weggegaan bij zijn eerste vrouw, Yolanda”, vertelt Natasja. Inmiddels zijn ze al heel lang gelukkig samen, maar het is ook weleens misgegaan. Ze hebben zelfs even een relatiepauze gehad waarin ze apart gingen wonen.

Vreemdgegaan

“We zijn ook weleens door een crisis gegaan”, vertelt Natasja. Ze biecht op: “We zijn ook allebei vreemdgegaan, honderd jaar geleden.” Gelukkig heeft de liefde overwonnen en is alles goedgekomen.

Groot hart

Jaren later is ze nog steeds smoorverliefd op René: “Ik vind hem gewoon een fantastisch, lief mens. Ja, ook met een grote bek, waardoor mensen hem niet altijd begrijpen, maar met zo’n groot hart. Gewoon, mijn vent.”

Bron: Vrouw