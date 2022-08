“Dit moet ik toch even kwijt”, zo begint ze haar post. “Ik heb echt genoten van alle lieve mailtjes, telefoontjes, appjes, sms’jes, maar ook spontane bezoeken naar Le Moulin en Route. Helaas ook veel uitgescholden en zelfs bedreigd via deze kanalen, maar ook via social media.” Met name de bedreigingen zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten, zo vertelt ze later nog in RTL Boulevard. “Het is echt in mijn verkeerde keelgat geschoten. Al die nare bedreigingen en uitingen, ik moet toch wel achterom gaan kijken.”

“Ik schrik echt van de tekst”

Toch blijken de bedreigingen voor haar niet eens het ergst te zijn. De B&B-eigenaresse heeft namelijk ook haar eerste nepreview gekregen van een kijker van het programma. “Onderstaande gaat me echt te ver, een review plaatsen terwijl je nooit bij mij bent geweest en ik schrik echt van de tekst. Laten we aub lief voor elkaar blijven en elkaar respecteren.”

Natasja plaatst vervolgens een screenshot van de review, waarop te zien is dat iemand haar een ‘ware narcist’ noemt. “Die denkt een ander even als kleuter te kunnen behandelen. En Menno is een vies tepelpiercing achterbaks mannetje.”

Bron: Facebook/RTL Boulevard