Natasja uit ‘B&B vol liefde’ heeft de liefde gevonden: “Ik hoop dat hij nooit meer weggaat”

Ja, Menno en Natasja hebben de liefde gevonden. Maar niet bij elkaar. Terwijl Natasja met haar been in het gips in Nederland zat, nam Menno de b&b waar. Toen was voor hem al duidelijk dat het niets ging worden tussen hen, dus stond hij weer helemaal open voor een nieuwe vlam. En die vond hij. In de b&b van Natasja.

Menno's B&B vol liefde

RTL Boulevard ging langs in Blèves om de laatste ontwikkelingen met Natasja te bespreken. “In mijn b&b is hij verliefd op een vrouw geworden die daar alleen was. Toen ik terugkwam voelde ik meteen dat er iets was. Ik vind het superleuk voor hem. Mooi toch? Een b&b vol liefde", vertelt Natasja.

Op de website van het programma vertelt Menno zelf: “Ik heb een maand de b&b gerund. Toen heb ik heel veel leuke gasten ontmoet. Daar zat één heel bijzondere gast bij. In Nederland hebben we opnieuw afgesproken en toen was het gelijk vuurwerk. Ze is mijn grote liefde geworden.” Wie weet lopen Menno en Natasja elkaar nog wel eens tegen het lijf, want Menno ziet het ook helemaal zitten om samen met zijn nieuwe liefde een toekomst op te gaan bouwen in Frankrijk.

Natasja is verliefd

De kans is groot dat er dan een dubbeldate gepland wordt, want ook over Natasja's eigen liefdesleven is er goed nieuws. In datzelfde interview met RTL Boulevard vertelt ze: “Er is een man in mijn leven, ik ben hartstikke verliefd.” Op het moment dat het te zien was in de uitzending deelde ze ook een foto met haar nieuwe vlam op Instagram. “Het voelt heerlijk. Het is iemand die ik ken van vroeger. Hij is hier en ik hoop dat hij nooit meer weggaat", licht ze toe. Op Instagram grapt ze “De sleutel naar mijn hart is gevonden”:

Bron: RTLBoulevard.nl