Natasja uit ‘B&B vol liefde’ neemt nu al déze grote stap met vriend Huub

Natasja hield aan haar B&B vol liefde-avontuur een vriendschap over met Menno, één van de mannen die hoopte haar hart te veroveren. Gelukkig vonden ze allebei ergens anders de liefde. Toen Natasja noodgedwongen in Nederland moest blijven terwijl ze in het gips zat, hield Menno een oogje in het zeil bij haar b&b in Frankrijk. Hij legde het uiteindelijk aan met één van de gasten daar. Natasja vond op haar beurt de liefde in Nederland. Zij liep namelijk een oude bekende tegen het lijf met wie ze al snel een relatie kreeg.

Grote stap

In RTL Boulevard verschijnt Natasja samen met haar nieuwe vriend Huub voor de camera en al snel blijkt dat de twee er geen gras over laten groeien. Huub heeft namelijk besloten om naar Frankrijk te verhuizen, zodat hij kan gaan samenwonen met Natasja. “Ik kom definitief deze kant op en we gaan gezellig samen verder hier”, zo vertelt hij enthousiast. “Die zwoele Franse nachten zijn er dus toch nog gekomen”, vertelt een glunderende Natasja. De twee blijken nu al onafscheidelijk. “Huub is twee keer een week weggeweest, dat waren de twee ergste weken van mijn leven. Hij is nu weer terug en gaat ook niet meer weg. De sleutel naar mijn hart is gevonden!”

Bron: RTL Boulevard