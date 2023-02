Nationale actiedag Turkije en Syrië Giro555: Chantal Janzen, Eva Jinek en Jeroen Pauw presenteren de uitzending

Tussen 20.30 en 22.15 uur wordt de actie van Giro555 door de drie omroepen ondersteund om zoveel mogelijk donaties in te zamelen voor de hulpverlening in het rampgebied. Het programma bestaat uit live-optredens en tafelgesprekken en wordt gepresenteerd door Chantal Janzen.

Het actiecentrum van Giro555 is, net zoals bij de actie voor Oekraïne, in Beeld en Geluid in Hilversum. In de uitzending doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie. Ook interviewen ze bekende Nederlanders uit het belpanel.

Chantal Janzen is de presentatrice van de avond. De gesprekken aan tafel worden gevoerd door Jeroen Pauw en Eva Jinek, Fidan Ekiz is tafeldame. Zij spreken met mensen die familie in het rampgebied hebben, ontmoeten correspondenten en praten met presentator Sinan Can, die de afgelopen dagen in Turkije was.

De optredens worden onder meer verzorgd door Karsu, die onlangs verschrikkelijk nieuws kreeg over haar Turkse familie, en Frank Boeijen. Ook Johnny de Mol is te zien, hij maakte de afgelopen dagen voor het programma reportages van acties in Nederland.

Rond 22.15 uur wordt de eindstand van de Nationale Actiedag verwacht. Het bekendmaken van de eindstand is naast op NPO1, ook op RTL4 en SB6 te zien.

Help slachtoffers aardbeving is op woensdag 15 februari vanaf 20.30 uur te zien op NPO1. Er worden ook delen van het programma op RTL4 en SBS6 uitgezonden.

Wil je zelf de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië steunen? Dat kan zó.

Bron: ANP