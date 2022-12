Nederland kijkt vol ontroering naar de KiKa-special van ‘Beste zangers’

Het doel van de avond was zoveel mogelijk donaties ophalen voor KiKa. Nederland liet zich van haar meest gulle kant zien: tijdens het tweede optreden waren de lijnen al overbelast.

‘The prayer’ en ‘Geef mij nu je angst’

De aflevering werd afgetrapt door Tabitha en Henk Poort. Samen zongen zij het nummer The Prayer van Andrea Bocelli en Céline Dion. Na het indrukwekkende optreden waren Glen Faria en Tania Kross aan de beurt. Zij lieten hun versie van de André Hazes-klassieker Geef mij nu je angst horen.

Op pad voor KiKa

Een aantal deelnemers zijn op pad gegaan voor KiKa en ook die beelden werden uitgezonden. Zo ging Glen Faria langs bij een meisje genaamd Jans en haar familie. De familie van Jans heeft een zware periode achter de rug. Voordat het jonge meisje lymfatische leukemie kreeg, had haar moeder borstkanker.

Indrukwekkende optredens

Verder vonden er gedurende de aflevering nog een aantal indrukwekkende optredens plaats. Zo zongen Jaap Reesema en Maria Fiselier Jezelf zijn en lieten Tania Kross en Henk Poort hun versie van Some horen. Als uitzondering op de duettenregel zong Jaap het nummer Grijs nog een keer, omdat het zo goed past bij de speciale aflevering van Beste Zangers. De uitzending werd uiteindelijk afgesloten met een duet van Anita Meyer en Jan Smit. Samen zongen zij That’s what friends are for.

Reacties

Kijkers laten via Twitter weten dat ze tot tranen toe zijn geroerd door de KiKa-special. ‘Omvergeblazen door de klasse van alle artiesten’, schrijft een kijker. Een ander vraagt of ‘iemand nog zakdoekjes over heeft’.

Kijken naar #bestezangers met kippenvel en tranen. Dit is ook al ruim 8 maanden ons verhaal van leven met kinderkanker 💔🎗. Daarom een week de korte broek aan van 19-23 december.

Steunen kan via https://t.co/0mBXWyU1yY

Alle beetjes helpen, veel beetjes maken een groot verschil — Lenny van de Ven 🎗 (@lennyvandeven) 8 december 2022

Bron: Avrotros