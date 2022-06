In Zeeman confronteert stalkers gaat Thijs Zeeman met zijn team op zoek naar de bizarste stalkerverhalen om de slachtoffers eindelijk rust te bieden in hun leven. Dinsdagavond is Cato het slachtoffer dat haar verhaal doet over Berry, een psychiatrisch patiënt die haar al jaren bedreigt. Maar tijdens hun onderzoek ontdekken Thijs en zijn team wel iets heel aparts.

‘Zeeman confronteert stalkers’

Cato vertelt in Zeeman confronteert stalkers hoe zij een paar jaar geleden tijdens haar stage in de psychiatrie in aanraking kwam met Berry. Deze psychiatrische patiënt zou na twee minuten contact geobsedeerd zijn geraakt met Cato. Sindsdien stuurt hij haar berichten, doodsbedreigingen en dreigbrieven. Hij zoekt haar op, rijdt haar klem, volgt haar naar haar werk, houdt iedere verhuizing en carrièreswitch bij en stuurt zelfs een mes naar haar huis. Ze raakte zelfs een baan kwijt door de stalking. “Het is doodeng”, vertelt Cato. Ook haar ouders vrezen voor het leven van hun dochter. Inmiddels is Berry veroordeeld voor de stalking en betaalt hij Cato een maandelijkse schadevergoeding. Maar het stalken gaat onverminderd door.

De verhalen kloppen niet

Het team van Zeeman confronteert duikt in Cato’s situatie in de hoop een einde te maken aan de stalking en Berry ermee te confronteren. Maar het onderzoek krijgt een bizarre wending. De verhalen die Cato vertelt, lijken niet te kloppen. Berry kan haar niet klemgereden hebben, want hij heeft geen rijbewijs en geen auto. Ook blijkt tijdens de observaties dat Berry helemaal nooit in Cato’s buurt komt. Thijs’ team plaatst een nep-advertentie van Berry op Marktplaats met daarbij een eigen telefoonnummer en stuurt het naar Cato. Wat blijkt? Niet veel later claimt zij ook dreigberichten van Berry te ontvangen via dit nieuwe nummer. Maar dat kan helemaal niet kloppen.

Zeeman confronteert Cato

Thijs moet lang doorvragen, maar uiteindelijk geeft Cato het toe: zíj is degene die zichzelf al jaren stalkt, terwijl zij een psychiatrisch patiënt ervoor laat opdraaien. “Je weet het: dit is heftig, hè?” vraagt Thijs haar, “dit is strafbaar!” “Het is gewoon een rommel”, zegt Cato.

De kijkers weten niet wat ze meemaken. ‘De meest bizarre aflevering van Zeeman confronteert ever’, schrijft een kijker. ‘Niet te geloven.’ De kijkers vinden het enerzijds bizar en zijn boos op Cato, anderen hebben medelijden met haar. Ook zelf ziet ze in dat ze ‘een groot probleem’ heeft. Cato uit haar schaamte en spijt en geeft later in de uitzending aan psychische hulp te hebben.

Normaal zou ik misschien zeggen hulp etc. Maar we hebben het hier over het kapotmaken van een fucking psychiatrische patiënt. Een uiterst kwetsbaar mens. Wat nou als hij was bezweken onder de druk en suïcide had gepleegd? Van mij mag ze naar de gevangenis. #zeemanconfronteert — mijbedeja (@Plukkiess) 7 juni 2022

De meest bizarre aflevering van #zeemanconfronteert ever. Wauw. Niet te geloven. Ga dit terugkijken mensen. Top uitzending dit. — Delapen (@Delapen69) 7 juni 2022

#zeemanconfronteert

Helpen jullie Berry ook om aangifte te doen tegen Cato en een schadevergoeding te eisen, voor het leed wat zij hem heeft aangericht?

Hij kampte al met psychische problemen, maar note bene Cato wordt weg gezet als slachtoffer. — Panda (@Danibori) 7 juni 2022

Onschuldige Berry

Maar wat de kijkers vooral bijblijft, is dat de psychiatrische patiënt in kwestie, Berry, al jarenlang opdraait voor Cato’s leugens. Hij heeft onterecht vastgezeten, heeft Cato destijds zelfs huilend opgebeld om te vertellen dat hij onschuldig is én betaalt al jaren een schadevergoeding van €100 per maand. Ook sinds de uitzending heeft het OM zijn zaak nog niet herzien. En dat raakt de kijkers enorm. Op Twitter regent het steunbetuigingen voor Berry. ‘Lieve Berry, ik hoop oprecht dat je een sterk iemand in jouw omgeving hebt die jou hier doorheen sleept’, schrijft iemand. ‘Laten we de onterecht beschuldigde Berry helpen door via Twitter aandacht te vragen voor de zaak’, oppert een ander.

Arme Berry.



Als je dit leest, hoop dat het goed met je gaat kerel.👊#zeemanconfronteert — Paul. (@Paulus858520671) 7 juni 2022

Dat telefoontje van huilende Berry...

Die dus onschuldig is. Het raakt mij echt.#zeemanconfronteert — Carola (@Vanderhoeven_) 7 juni 2022

Berry is een verliezer omdat het OM hem nogsteeds de onnodig schadevergoeding laat betalen + ze reageren niet om zijn zaak te herzien. Wat een walgelijk rechtsysteem. Berry verdiend zijn justice en dat zo snel mogelijk. #zeemanconfronteert — Siera 💃🏽 (@SieraTequila) 7 juni 2022

Lieve Berry, ik hoop oprecht dat je een sterk iemand in jouw omgeving hebt die jou hier doorheen sleept ♥️#zeemanconfronteert — 🇺🇦 Marleen de Jong-van Duinen (@emmajoshua1980) 7 juni 2022

Laten we de onterecht beschuldigde Berry helpen door via Twitter aandacht te vragen voor de zaak. #zeemanconfronteert #Berry — JayDoerga (@jaydoerga1) 7 juni 2022

