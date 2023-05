Nederland niet door naar finale songfestival: Mia en Dion gaan met ‘opgeheven hoofd’ naar huis

Hierdoor ontbreekt Nederland zaterdag voor de tweede keer in tien jaar tijd in de finale van het Eurovisie Songfestival.

“Het is wat het is”

Als de twee achteraf de pers te woord staan, laat Dion weten ontzettend te balen. “We komen voor het hele avontuur, voor het hele verhaal en het is gewoon ontzettend jammer dat het vanavond eindigt.” Wel is hij naar eigen zeggen ‘super dankbaar’ dat hij met Mia dit avontuur is aan gegaan. “We kunnen met opgeheven hoofd naar huis. Het is wat het is. Ik ga nog wel even balen maar dat hoort er ook bij. Ik ben trots op wat we gedaan hebben.”

Landen die wél door zijn naar de finale

Burning Daylight viel blijkbaar bij te weinig Europese tv-kijkers in de smaak. Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Finland, Tsjechië, Israël, Portugal, Zweden, Servië en Noorwegen zijn wel door gegaan naar de finale.

Bron: RTL Boulevard