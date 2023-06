Nederlandse Solange Dekker wint grootste wereldwijde missverkiezing voor trans vrouwen

De missverkiezing vond zondagavond plaats in Thailand.

Miss International Queen

In haar overwinningsspeech zei Dekker dat ze mensen wil laten zien dat ze altijd in zichzelf moeten geloven. “Je bent de held van je eigen verhaal.” Ook moedigde ze mensen aan tot naastenliefde.

De missverkiezing vindt sinds 2004 jaarlijks plaats, maar het is de eerste keer dat een Europese er met de titel vandoor gaat. Het doel van het evenement is het bevorderen van de acceptatie van trans vrouwen in de maatschappij.

Winnares

Dekker werd gekroond door de winnares van vorig jaar, Fuschia Anne Ravena uit de Filipijnen. De Amsterdamse liet tijdens de verkiezing Qatrisha Zairyah uit Singapore en Melony Munro uit de Verenigde Staten achter zich.

Solange Dekker wordt gekroond door de winnares van vorig jaar, Fuschia Anne Ravena. Beeld ANP / EPA

Bron: NOS.nl, AD.nl, AT5.nl