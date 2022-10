Neppornovideo van Welmoed Sijtsma online: ze speurt dader op in nieuw programma

Het programma is vanaf november op de buis, zo laat Omroep WNL dinsdag weten.

Welmoed Sijtsma werd slachtoffer van neppornovideo

Welmoed onderzoekt hierin wat je kunt doen als je identiteit wordt gestolen en spreekt met andere vrouwen die het overkwam, maar ook met familie en vrienden over de impact van zo’n video. Zelf werd ze dus ook slachtoffer en is ze razend benieuwd wie degene is die deze video maakte.

Deepfake video’s

“We kennen allemaal die leuke nepfilmpjes van Hollywoodsterren, of politici die gekke dansjes doen. En er is – terecht – veel aandacht voor deepfake video’s die nepnieuws verspreiden. Maar dat blijkt slechts een topje van de ijsberg. Van alle nepfilms die online staan is 96% porno. En mijn video is er daar één van”, legt ze uit. “Je hoofd wordt gestolen en je hebt vervolgens niets meer te zeggen over wat daar vervolgens mee gebeurt. Dat klopt gewoon niet.”

‘Welmoed en de sexfakes’

Voor deze zogenoemde deepfake porno worden niet alleen beelden van bekende vrouwen gebruikt, ook onbekende vrouwen zijn vaak de klos. Iedere maand worden er duizenden nepvideo’s geüpload en miljoenen keren bekeken. De video's worden ook regelmatig gebruikt om vrouwen mee te chanteren. Welmoed geeft een kijkje in deze schimmige wereld.

Benieuwd of Welmoed de maker van haar video weet op te sporen? Welmoed en de sexfakes is vanaf 7 november om 22.15 dagelijks te zien op NPO3 en via NPO Start.

