Nick en Simon toch niet helemaal uit elkaar: ze maken samen een nieuw televisieprogramma

Samen met Kees Tol maken ze komend jaar een nieuwe serie, zo maakt AVROTROS vrijdag bekend.

Nick en Simon maken nieuw televisieprogramma

De serie zal gaan over The Beatles. Een woordvoerder van AVROTROS vertelt: “We kunnen er verder nog niet veel over zeggen. Maar ze gaan veel reizen, dus daarom maken we het nieuws nu bekend.” Wanneer de serie precies van start zal gaan, blijft ook nog even onbekend.

Eerste opnames

Wat we wel weten is dat de eerste opnames inmiddels achter de rug zijn. De serie wordt gemaakt door producent Heus en zal volgend jaar op televisie verschijnen bij AVROTROS op NPO 1.

Eerdere programma's

Nick en Simon maakten al eerder muzikale programma's, samen met Kees Tol. Zo maakten ze docuseries over Simon en Garfunkel en ABBA. Hun serie over Simon en Garfunkel werd genomineerd voor de Gouden Televizier Ring.

Muzikale break-up

In augustus maakten Nick en Simon bekend na zeventien jaar te stoppen als muzikaal duo. Er volgde een interview bij Jinek, waar veel over gesproken werd. Volgens verschillende juicechannels zouden de twee ruzie hebben, maar dat ontkenden ze stellig. Volgens veel kijkers zei hun lichaamstaal alleen wat anders. Nick en Simon houden op 10 april 2023 een afscheidsconcert in Ahoy en zullen tot die tijd nog samen optreden.

Bron: AVROTROS