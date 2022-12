Nick Schilder gespannen over solocarrière: ‘Elke stap ligt onder een vegrootglas’

Eerder werd bekend dat Nick Schilder en Simon Keizer in het voorjaar van 2023 na 17 jaar stoppen als muzikaal duo. Nick had vóór de breuk al plannen voor een solo-album en zet die nu door. Dat zorgt bij hem voor de nodige spanning.

Tijd van onzekerheid

“Elke stap die ik zet, ligt onder een vergrootglas. Als dit album mislukt, zullen journalisten schrijven dat mijn solocarrière in de kiem gesmoord is”, vertelt hij in een interview in de nieuwste ‘LINDA.’ De komende tijd is voor hem dan ook ‘omgeven door onzekerheid’.

Sprong in het diepe

“Hoe gaat het nieuwe album landen, wat vindt het publiek, voel ik me wel senang als solo-artiest? Ik zou mezelf gek kunnen maken met dit soort vragen, maar ik vind het ergens ook superleuk om mezelf opnieuw uit te vinden als artiest. Deze sprong in het diepe is ook gezond voor me.”

Afscheid

In 2023 geven Nick & Simon nog een aantal afscheidsconcerten tijdens hun tour ‘Nu of nooit’. Het allerlaatste concert vindt op 10 april plaats in Ahoy Rotterdam. Voor iedereen die het muzikale duo enorm gaat missen: niet getreurd! Er komt een documentaire over de Volendamse zangers.

Benieuwd hoe Nick en Kristen samen kerst vieren? Je ziet het in onderstaande video.

Bron: RTL Boulevard